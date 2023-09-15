Південна Корея відкрила українським компаніям доступ до дешевих кредитів
Україна та Південна Корея підписали угоду стосовно кредитів від південнокорейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.
Згідно з документом, Україна або підприємство-резидент України, який отримав державну гарантію, має право залучити довгострокові кредити під низькі відсотки від Експортно-імпортного банку Південної Кореї через EDCF.
На першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання.
З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відновлення.
Загалом Південна Корея підготувала кредитний пакет для України на $2 млрд, про що заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йол під час нещодавнього саміту G20 у Нью-Делі.
"Підписана Угода відкриває шлях до отримання довгострокових та дешевих кредитів, які сприятимуть відновленню виробничого потенціалу та створенню нових робочих місць. Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу у відновленні нашої країни, а також створення нових технологічних виробництв у стратегічно важливих галузях економіки", — прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко.
- У липні 2023 року Юн Сук Йол під час візиту до Києва заявив, що Південна Корея збільшить обсяг військової та гуманітарної допомоги Україні у півтора раза. Після цього стало відомо, що Південна Корея надішле Україні міношукачі та обладнання для розмінування.
- 9 серпня Південна Корея приєдналася до реалізації формули миру України.
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