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Південна Корея відкрила українським компаніям доступ до дешевих кредитів

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 11:30
Південна Корея відкрила українським компаніям доступ до дешевих кредитів - Фото
Фото: пресслужба Мінекономіки

Україна та Південна Корея підписали угоду стосовно кредитів від південнокорейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Згідно з документом, Україна або підприємство-резидент України, який отримав державну гарантію, має право залучити довгострокові кредити під низькі відсотки від Експортно-імпортного банку Південної Кореї через EDCF.

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На першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання.

З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відновлення.

Загалом Південна Корея підготувала кредитний пакет для України на $2 млрд, про що заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йол під час нещодавнього саміту G20 у Нью-Делі.

"Підписана Угода відкриває шлях до отримання довгострокових та дешевих кредитів, які сприятимуть відновленню виробничого потенціалу та створенню нових робочих місць. Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу у відновленні нашої країни, а також створення нових технологічних виробництв у стратегічно важливих галузях економіки", — прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко.

Фонд співробітництва в економічному розвитку (EDCF) заснований урядом Південної Кореї 1 червня 1987 року з метою сприяння економічному співробітництву між Кореєю та країнами, що розвиваються. Фонд надає фінансову підтримку країнам-партнерам для їхнього промислового розвитку та економічної стабільності.
Роман Бриль
МінекономікиПівденна Кореядешеві кредитиЮн Сук ЙолEDCF
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