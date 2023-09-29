В бюджет-2024 закладывают 42 млрд грн для поддержки бизнеса

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджете на 2024 год будут увеличены расходы на программы стимулирования экономической активности бизнеса и создание рабочих мест. На эти цели предлагается выделить 42 млрд грн.

"Мы поддержим аграриев, машиностроителей, создание и расширение перерабатывающих предприятий", — сказал премьер на заседании правительства.

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По программе "єРобота" планируется выдать больше 12 000 микрогрантов. Дополнительно планируется выделить 1300 грантов для старта ветеранского бизнеса.

На поддержку крупных инвестиционных проектов выделяется 3 млрд грн.

Будет расширена программа льготного кредитования "5-7-9".

"Вместе с партнерами продолжим работу и над страхованием военных рисков. Есть уже сдвиги и положительные новости. На этой неделе Всемирный банк впервые застраховал от военных рисков частного инвестора в Украине", — резюмировал Шмыгаль.

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