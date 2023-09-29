У бюджет-2024 закладають 42 млрд грн для підтримки бізнесу
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в бюджеті на 2024 рік буде збільшено витрати на програми стимулювання економічної активності бізнесу і створення робочих місць. На це пропонується виділити 42 млрд грн.
"Ми підтримаємо аграріїв, машинобудівників, створення та розширення переробних підприємств", – сказав прем'єр на засіданні уряду.
За програмою "єРобота" планується видати понад 12 000 мікрогрантів. Додатково планується надати 1300 грантів для старту ветеранського бізнесу.
На підтримку великих інвестиційних проєктів виділяється 3 млрд грн.
Буде розширено програму пільгового кредитування "5-7-9".
"Разом із партнерами продовжимо роботу і над страхуванням військових ризиків. Є вже зрушення та позитивні новини. Цього тижня Світовий банк вперше застрахував від військових ризиків приватного інвестора в Україні", – резюмував Шмигаль.
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