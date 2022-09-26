Доллар и евро начали дешеветь. Курсы валют в банках

В понедельник, 26 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 19 коп. и составляет 41,39 грн. Курс продажи опустился на 17 коп. и достиг 42,35 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,9 грн, максимальный – 42,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 43 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 54 коп. и составляет 40,03 грн. Средний курс продаж снизился на 53 коп. и достиг 41,29 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,37 грн, максимальный – 40,51 грн. Для продажи минимальный курс – 40,36 грн, максимальный – 41,8 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ішутіна

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