UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Активы РФ обваливаются. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 10:50
Активы РФ обваливаются. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля - Фото
Фото: depositphotos.com

На старте торгов в понедельник, 26 сентября, индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов — до 1969,06 пункта. Такое значение зафиксировано впервые с 24 февраля — дня вторжения России в Украину.

Индекс Мосбиржи снижается более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Долларовый индекс РТС упал на 6,93% — до 1061,52 пункта.

Российский рынок акций на старте торгов в понедельник, 26 сентября, снижается на 2,35%.

Рынок акций продолжает падение из-за псевдореферендумов Путина в Украине, объявленной им мобилизации в РФ и снижении стоимости нефти.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мосбиржа российский акции
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 