Активы РФ обваливаются. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

На старте торгов в понедельник, 26 сентября, индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов — до 1969,06 пункта. Такое значение зафиксировано впервые с 24 февраля — дня вторжения России в Украину.

Индекс Мосбиржи снижается более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

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Долларовый индекс РТС упал на 6,93% — до 1061,52 пункта.

Российский рынок акций на старте торгов в понедельник, 26 сентября, снижается на 2,35%.

Рынок акций продолжает падение из-за псевдореферендумов Путина в Украине, объявленной им мобилизации в РФ и снижении стоимости нефти.

Наталія Софієнко

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