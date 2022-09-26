Активы РФ обваливаются. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля
26.09.2022, 10:50
Фото: depositphotos.com
На старте торгов в понедельник, 26 сентября, индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов — до 1969,06 пункта. Такое значение зафиксировано впервые с 24 февраля — дня вторжения России в Украину.
Индекс Мосбиржи снижается более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
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Долларовый индекс РТС упал на 6,93% — до 1061,52 пункта.
Российский рынок акций на старте торгов в понедельник, 26 сентября, снижается на 2,35%.
Рынок акций продолжает падение из-за псевдореферендумов Путина в Украине, объявленной им мобилизации в РФ и снижении стоимости нефти.
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