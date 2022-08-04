Доллар и евро подешевели более чем на гривню. Курсы валют по банкам
04.08.2022, 11:07
Фото: depositphotos.com
В четверг, 4 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой упал на 1 грн 18 коп. и составляет 38,12 грн. Курс продаж снизился на 91 коп. и составляет 39,19 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,4 грн, максимальный – 38,6 грн. Для продажи минимальный курс – 38,5 грн, максимальный – 40,5 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 1 грн 18 коп. и составляет 38,39 грн. Средний курс продаж опустился на 1 грн. 4 коп. и составляет 39,7 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,6 грн, максимальный – 39 грн. Для продажи минимальный курс – 38,95 грн, максимальный – 40,5 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
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