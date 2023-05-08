Доллар и евро подешевели. Курсы валют в банках
08.05.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 8 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3 коп. и составляет 37,27 грн. Курс продажи снизился на 4 коп. до 37,87 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,55 грн. Для продажи минимальный курс – 37,52 грн, максимальный – 38,35 грн.
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Средний курс покупки евро опустился на 5 коп. и составляет 40,83 грн. Средний курс продаж снизился на 6 коп. до 41,77 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,05 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, максимальный – 43 грн.
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