Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В понедельник, 16 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1 копейку и составляет 31,63. Курс продаж вырос на 0,1 коп. до 32,18.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,5 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,5 коп. и составляет 32,71 грн. Средний курс продаж упал на 7,9 коп. и составляет 33,41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил – 30,68 грн, максимальный – 33,36 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,45 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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