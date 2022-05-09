Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

В понедельник, 9 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 11,7 коп. и составляет 31,58 грн. Курс продажи остался без изменений – 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 29,5 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10 коп. и составляет 33,07 грн. Средний курс продаж вырос на 3,3 коп. и достиг 33,94 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил 31,21 грн, максимальный – 33,86 грн. Для продажи минимальный курс – 33,7 грн, максимальный – 33,99 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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