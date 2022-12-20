Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют
20.12.2022, 11:25
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 20 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 14 коп. и составляет 39,62 грн. Курс продажи поднялся на 7 коп. до 40,28 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,7 грн, максимальный – 39,85 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 40,75 грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 41,24 грн. Средний курс продаж увеличился на 8 коп. и составил 42,37 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,9 грн, максимальный – 41,88 грн. Для продажи минимальный курс – 41,9 грн, максимальный – 43 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Еврокомиссия изменит долговую политику для привлечения денег в помощь Украине
- Бизнес-неделя: LED-лампы бесплатно, города против реформы, а россияне – против кур, электрокар ЛуАЗ
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии