Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

Во вторник, 20 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 14 коп. и составляет 39,62 грн. Курс продажи поднялся на 7 коп. до 40,28 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,7 грн, максимальный – 39,85 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 40,75 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 41,24 грн. Средний курс продаж увеличился на 8 коп. и составил 42,37 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,9 грн, максимальный – 41,88 грн. Для продажи минимальный курс – 41,9 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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