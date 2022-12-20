Еврокомиссия изменит долговую политику для привлечения денег на помощь Украине

Европейская комиссия в понедельник, 19 декабря, анонсировала выпуск облигаций на сумму 10 млрд евро для предоставления макрофинансовой помощи Украине. Об этом говорится на ее сайте.

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Программа MFA+, в рамках которой будут привлекать деньги для Украины, не будет предусматривать выпуск отдельно деноминированных облигаций, как раньше. Вместо этого Еврокомиссия будет выпускать унифицированные ценные бумаги, так называемые ЕС-бонды, которые будут использоваться для нескольких не связанных между собой программ.

В первом полугодии 2023 года с помощью таких бондов Евросоюз планирует также привлечь 70 млрд евро на собственное экономическое обновление по программе NextGenerationEU.

Изменение долговой политики позволит Евросоюзу использовать инструменты, разработанные специально под NextGenerationEU для других кредитных программ и получать более выгодные условия от кредиторов.

Также Евросоюз рассчитывает, что это сделает ценные бумаги Евросоюза более ликвидными и облегчит их взаимозаменяемость.

16 декабря после длительных переговоров Совет Европейского Союза утвердил пакетное соглашение, одним из пунктов которого стало выделение Украине 18 млрд евро.

Макрофинансовая помощь от ЕС позволит Украине профинансировать почти половину дефицита государственного бюджета в 2023 году.

Андрій Водяний

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