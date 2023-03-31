Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

В пятницу, 31 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6 коп. и составляет 37,46 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. – до 38,13 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 37,7 грн. Для продажи минимальный курс – 37,75 грн, максимальный – 38,55 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составляет 40,4 грн. Средний курс продаж увеличился на 7 коп. – до 41,25 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 41,7 грн.

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Анна Ішутіна

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