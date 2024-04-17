Доллар и евро подорожали. Курсы валют в банках

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В среду, 17 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1 коп. и составил 39,33 грн. Курс продаж повысился также на 1 коп. до 39,85 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,75 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 39,99 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 41,94 грн. Курс продаж вырос также на 2 коп. до 42,76 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,25 грн, максимальный – 42,3 грн. Для продажи минимальный курс – 42,35 грн, а максимальный – 42,95 грн.

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