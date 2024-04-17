Долар та євро подорожчали. Курси валют у банках

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

У середу, 17 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 1 коп. і склав 39,33 грн. Курс продажу підвищився також на 1 коп. до 39,85 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,75 грн, максимальний – 39,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,7 грн, максимальний – 39,99 грн.

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Середній курс купівлі євро збільшився на 2 коп. і складає 41,94 грн. Курс продажу виріс також на 2 коп. до 42,76 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,25 грн, максимальний – 42,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,35 грн, а максимальний – 42,95 грн.

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