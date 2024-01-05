Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

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В пятницу, 5 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6 коп. и составляет 38,23 грн. Курс продаж поднялся на 10 коп. — до 39,04 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 38,6 грн. Для продажи минимальный курс – 38,7 грн, максимальный – 39,5 грн.

Средний курс покупки евро повысился на 6 коп. и составляет 41,81 грн. Курс продаж вырос на 11 коп. — до 42,95 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,05 грн, максимальный – 42,25 грн. Для продажи минимальный курс – 42,55 грн, а максимальный – 43,7 грн.

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