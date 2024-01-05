Долар та євро подорожчали. Готівкові курси валют

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У п’ятницю, 5 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, виріс на 6 коп. і складає 38,23 грн. Курс продажу піднявся на 10 коп. — до 39,04 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38 грн, максимальний – 38,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,7 грн, максимальний – 39,5 грн.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6 коп. і складає 41,81 грн. Курс продажу виріс на 11 коп. — до 42,95 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 41,05 грн, максимальний – 42,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,55 грн, а максимальний – 43,7 грн.

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