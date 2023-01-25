Доллар и евро продолжают дорожать. Курсы валют в банках

В среду, 25 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником вырос на 3 коп. и составляет 40,01 грн. Курс продаж увеличился на 2 коп. до 40,64 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,2 грн, максимальный – 40,35 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составил 42,7 грн. Средний курс продаж поднялся на 13 коп. до 43,77 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,2 грн, максимальный – 43,33 грн. Для продажи минимальный курс – 43,2 грн, максимальный – 44,75 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.