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Шмыгаль объявил о запуске финансового "Рамштайна"

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 14:06
Шмыгаль объявил о запуске финансового
Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о запуске нового формата системной помощи Украины – финансового "Рамштайна". Его первое заседание на управленческом уровне должно состояться уже на этой неделе, сообщил глава украинского правительства на заседании во вторник.

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"Важно, чтобы проекты финансовой помощи были четко скоординированы, поэтому государства Большой семерки создали мультидонорскую координационную платформу – так называемый финансовый Рамштайн", – рассказал Шмыгаль, напомнив, что одни только бюджетные потребности Украины в иностранной помощи на этот год составляют не менее $38 млрд.

Финансовый "Рамштайн" будет действовать по трем основным направлениям: устойчивая кратко- и долгосрочная поддержка Украины, международная координация и поддержка реформ, развитие частного сектора.

"Ожидаем, что первое заседание руководящего секретариата платформы состоится уже на этой неделе", – сказал Шмыгаль.

В формате финансового "Рамштайна" будут сотрудничать страны Евросоюза и G7, Международный валютный фонд, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Организация экономического сотрудничества и развития и другие международные финансовые организации.

Сегодня также состоится заседание так называемого энергетического "Рамштайна".

"Этот формат встреч создан, чтобы решить три основных вопроса: ускорить текущие ремонты, чтобы восстановить объемы генерации и распределения, способствовать децентрализации энергосистемы и создать ее менее уязвимой для врага и помочь Украине внедрить новые программы энергоэффективности", – рассказал Шмыгаль.

Андрій Водяний
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кабмин финансовая помощь Денис Шмыгаль
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