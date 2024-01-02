Доллар и евро синхронно подорожали. Курсы валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 января курс гривни по отношению к доллару и евро снизился на 1 коп. Курс доллара составил 38,0144 грн, курс евро – 4200,59 грн.
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