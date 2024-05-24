Доллар и евро снова подорожали. Курсы валют в банках

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В пятницу, 24 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 13 коп. и составляет 39,76 грн. Курс продажи увеличился на 12 коп. — до 40,26 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,15 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 40,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10 коп. и составляет 42,94 грн. Курс продажи вырос на 7 коп. — до 43,71 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,15 грн, максимальный – 43,3 грн. Для продажи минимальный курс – 43 грн, а максимальный – 43,95 грн.

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