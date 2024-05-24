Долар та євро знову подорожчали. Курси валют у банках

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У п’ятницю, 24 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, виріс на 13 коп. і складає 39,76 грн. Курс продажу збільшився на 12 коп. — до 40,26 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,15 грн, максимальний – 40 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,9 грн, максимальний – 40,4 грн.

Середній курс купівлі євро підвищився на 10 коп. і становить 42,94 грн. Курс продажу виріс на 7 коп. — до 43,71 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,15 грн, максимальний – 43,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 43 грн, а максимальний – 43,95 грн.

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