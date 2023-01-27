Доллар и евро в банках немного подорожали
27.01.2023, 11:20
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 27 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2 копейки и составляет 40,03 грн. Курс продажи не изменился – 40,64 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,2 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составил 42,75 грн. Средний курс продаж не изменился – 43,82 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 41,35 грн, максимальный – 43,36 грн. Для продажи минимальный курс – 43,2 грн, максимальный – 45 грн.
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