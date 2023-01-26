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Финансовый "Рамштайн". Координационная платформа доноров Украины начала работу

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 17:28
Финансовый
Фото: пресс-служба Кабмина

Международные доноры Украины создали координационную платформу, которая в четверг, 26 января, провела первое заседание в формате видеоконференции. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

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В заседании приняли участие представители Украины, Евросоюза, стран Большой семерки (G7), а также финансовых учреждений, таких как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Потом к платформе могут подключиться новые доноры.

"Встреча знаменует собой начало более широкого процесса с целью обеспечения лучшей коммуникации между всеми ключевыми игроками, оказывающими как краткосрочную финансовую поддержку, так и долгосрочную помощь для стадии восстановления", – говорится в сообщении.

Цель координационной платформы – помочь в преодолении разрыва между потребностями Украины и имеющимися ресурсами.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представлявший Украину на первом заседании, заявил, что одной из главных задач платформы будет прогнозируемая и ритмичная бюджетная поддержка в 2023 году.

Вторая задача – планирование и обеспечение восстановления Украины. Эта работа будет иметь четыре приоритетных направления финансирования:

→ восстановление энергетики и компенсация утраченных мощностей генерации;
→ разминирование;
→ восстановление поврежденного жилья;
→ восстановление критической и социальной инфраструктуры.

Третья задача платформы – координация финансовых инструментов поддержки экономики и частного сектора, таких как страхование военных рисков для потенциальных инвесторов, государственно-частное партнерство, помощь по финансированию проектов поддержки малого бизнеса, обеспечивающего большое количество рабочих мест.

Андрій Водяний
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еврокомиссия финансовая помощь Денис Шмыгаль финансовый рамштайн
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