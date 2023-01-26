Финансовый "Рамштайн". Координационная платформа доноров Украины начала работу
Международные доноры Украины создали координационную платформу, которая в четверг, 26 января, провела первое заседание в формате видеоконференции. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
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В заседании приняли участие представители Украины, Евросоюза, стран Большой семерки (G7), а также финансовых учреждений, таких как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Потом к платформе могут подключиться новые доноры.
"Встреча знаменует собой начало более широкого процесса с целью обеспечения лучшей коммуникации между всеми ключевыми игроками, оказывающими как краткосрочную финансовую поддержку, так и долгосрочную помощь для стадии восстановления", – говорится в сообщении.
Цель координационной платформы – помочь в преодолении разрыва между потребностями Украины и имеющимися ресурсами.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представлявший Украину на первом заседании, заявил, что одной из главных задач платформы будет прогнозируемая и ритмичная бюджетная поддержка в 2023 году.
Вторая задача – планирование и обеспечение восстановления Украины. Эта работа будет иметь четыре приоритетных направления финансирования:
→ восстановление энергетики и компенсация утраченных мощностей генерации;
→ разминирование;
→ восстановление поврежденного жилья;
→ восстановление критической и социальной инфраструктуры.
Третья задача платформы – координация финансовых инструментов поддержки экономики и частного сектора, таких как страхование военных рисков для потенциальных инвесторов, государственно-частное партнерство, помощь по финансированию проектов поддержки малого бизнеса, обеспечивающего большое количество рабочих мест.
- 25 октября во время международной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины президент Владимир Зеленский попросил учредить для Украины формат системной финансовой помощи по аналогии с уже функционирующим оборонным "Рамштайном".
- В конце 2022 года партнеры Украины создали новый механизм координации по примеру "Рамштайна" только в энергетической сфере.
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