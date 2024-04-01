Доллар и евро в банках подешевели. Наличные курсы

Средний курс доллара в банках опустился на 10 копеек, евро – на 5 копеек

Фото: Pexels / Karolina Grabowska

В понедельник, 1 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей снизился на 12 копеек и составляет 38,87 грн. Курс продажи опустился на 10 коп. — до 39,41 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,30 грн, максимальный – 39,05 грн. Для продажи минимальный курс – 39,26 грн, максимальный – 39,55 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 12 коп. и составляет 42,02 грн. Курс продажи свалился на 5 коп. — до 42,86 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,50 грн, максимальный – 42,40 грн. Для продажи минимальный курс – 42,49 грн, а максимальный – 43,00 грн.

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