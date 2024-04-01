Долар і євро у банках подешевшали. Готівкові курси

Середній курс долара у банках опустився на 10 копійок, євро – на 5 копійок

Фото: Pexels / Karolina Grabowska

У понеділок, 1 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п'ятницею, знизився на 12 копійок і становить 38,87 грн. Курс продажу опустився на 10 коп. — до 39,41 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,30 грн, максимальний – 39,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,26 грн, максимальний – 39,55 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 12 коп. і становить 42,02 грн. Курс продажу впав на 5 коп. — до 42,86 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,50 грн, максимальний – 42,40 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,49 грн, а максимальний – 43,00 грн.

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