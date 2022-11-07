Доллар и евро в банках подорожали

В понедельник, 7 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 11 коп. и составляет 39,88 грн. Курс продаж увеличился на 9 коп. и достиг 40,58 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,7 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 28 коп. и составил 38,75 грн. Средний курс продаж вырос на 33 коп. и достиг 39,79 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 37,8 грн, максимальный – 39,35 грн. Для продажи минимальный курс – 39,2 грн, максимальный – 41 грн.

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Анна Ішутіна

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