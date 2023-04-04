Доллар падает в цене. Курсы валют по банкам

Во вторник, 4 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 33 коп. и составляет 37,01 грн. Курс продаж опустился на 28 коп. до 37,77 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,3 грн. Для продажи минимальный курс также – 37,3 грн, максимальный – 38,15 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 24 коп. и составляет 39,96 грн. Средний курс продаж уменьшился на 21 коп. до 40,93 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,35 грн. Для продажи минимальный курс – 40,45 грн, максимальный – 41,6 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.