Доллар подешевел, а евро подорожал. Наличные курсы валют
07.08.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 7 августа, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1 коп. Курс покупки составляет 36,89 грн, курс продажи – 37,58 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,2 грн, максимальный – 37,15 грн. Для продажи минимальный курс – 37,3 грн, максимальный – 38 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и составляет 40,64 грн. Средний курс продаж поднялся на 6 коп. – до 41,68 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,6 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,2 грн, максимальный – 42,5 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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