Долар подешевшав, а євро подорожчав. Готівкові курси валют
07.08.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
У понеділок, 7 серпня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, впав на 1 коп. Курс купівлі складає 36,89 грн, курс продажу – 37,58 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,2 грн, максимальний – 37,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,3 грн, максимальний – 38 грн.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях
Середній курс купівлі євро виріс на 3 коп. і складає 40,64 грн. Середній курс продажу піднявся на 6 коп. – до 41,68 грн.
Мінімальний курс покупки для євро становить 39,6 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,2 грн, максимальний – 42,5 грн.
Курси валют можна переглянути на нашому сайті.
- Найменші пенсії отримують українці у Тернопільській області, найбільші – у Києві
- "Що швидше пішли, то менші втрати". Західні компанії втратили 100 млрд євро в Росії
Читайте також
Останні новини
Коментарі