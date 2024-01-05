Доллар подешевел. Курсы валют НБУ
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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 5 января курс гривни по отношению к доллару вырос на 7 копеек до 38,0412 грн/доллар. По отношению к евро курс национальной валюты опустился на 6 копеек – 41,6665 грн/евро.

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