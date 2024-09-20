Доллар подешевел на 10 коп. Наличные курсы валют

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В пятницу, 20 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 10 коп. и составляет 41,19 грн. Курс продаж опустился на 8 коп. — до 41,72 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,75 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 41,6 грн, максимальный – 41,9 грн.

Средний курс евро вырос на 2 коп. Курс покупки евро составляет 45,83 грн, курс продажи – 46,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,95 грн, максимальный – 46,35 грн. Для продажи минимальный курс – 46,45 грн, а максимальный – 46,8 грн.

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