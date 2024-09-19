Раненным на войне киевлянам будут выплачивать 45 000 грн
Киевский городской совет проголосовал за выплату одноразовой помощи в 45 000 грн раненым киевлянам, защищавшим Украину, говорится на сайте горсовета.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
В настоящее время порядок выплат разрабатывается.
"Эта помощь будет доступна через Портал Защитников и Защитниц. Мы сделаем все, чтобы подача заявки была максимально простой и занимала всего несколько минут", – сообщили в мэрии.
- Киевляне, мобилизовавшиеся после 1 декабря 2023 года, получат от города одноразовую помощь.