Раненным на войне киевлянам будут выплачивать 45 000 грн

На время действия военного положения киевляне, имеющие ранения во время боевых действий, будут получать одноразовую помощь в размере 45 000 грн

Фото: depositphotos.com

Киевский городской совет проголосовал за выплату одноразовой помощи в 45 000 грн раненым киевлянам, защищавшим Украину, говорится на сайте горсовета.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В настоящее время порядок выплат разрабатывается.

"Эта помощь будет доступна через Портал Защитников и Защитниц. Мы сделаем все, чтобы подача заявки была максимально простой и занимала всего несколько минут", – сообщили в мэрии.