Мобилизированные в Киеве начали получать обещанные 30 000 грн от мэрии

Мобилизированные после 1 декабря 2023 года киевляне получат от города одноразовую помощь

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Городские власти Киева начали платить мобилизованным по 30 000 грн одноразовой материальной помощи, сообщила пресс-служба Киевгосадминистрации.

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Киевский городской совет поддержал одноразовую выплату еще в начале декабря 2023 года, но на воплощение инициативы в жизнь понадобилось целых три месяца.

"Первые 473 военнослужащих, мобилизовавшихся в ряды ВСУ после 1 декабря 2023 года, получили материальную помощь от столицы на банковские счета", — сообщила КГГА в пятницу, 8 марта.

Выплата 30 000 грн в Киеве одноразовая и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.

Деньги начисляют в безналичной форме на зарплатный счет или "Карту киевлянина" автоматически – без участия мобилизованного. Для этого Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки будет ежемесячно предоставлять информацию о мобилизованных и подписавших контракт.

Для получения выплаты мобилизованный должен предоставить ТЦК такие документы: копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты, справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

В сентябре 2023 года Кличко в эфире радио Армия FM рассказал, что с начала полномасштабной агрессии в ряды ВСУ вступило 100 000 киевлян. В начале декабря он сказал, что город нашел средства для выплат по 30 000 каждому новобранцу с 1 декабря.

7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект об ускорении мобилизации, предусматривающий уменьшение призывного возраста с 27 лет до 25, возможность демобилизоваться после 36 месяцев службы и создание электронного кабинета призывника.

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