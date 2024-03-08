Мобілізовані в Києві почали отримувати обіцяні 30 000 грн від мерії

Кияни, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року, отримають від міста одноразову допомогу

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Міська влада Києва почала платити мобілізованим по 30 000 грн одноразової матеріальної допомоги, повідомила пресслужба Київдержадміністрації.

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Київська міська рада підтримала одноразову виплату ще на початку грудня 2023 року, але на втілення ініціативи у життя знадобилося цілих три місяці.

"Перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу від столиці на банківські рахунки", – повідомила КМДА у п'ятницю, 8 березня.

Виплата 30 000 грн у Києві є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

Гроші нараховують у безготівковій формі на зарплатний рахунок або "Картку киянина" автоматично – без участі мобілізованого. Для цього Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щомісяця надаватиме інформацію про мобілізованих та тих, хто підписав контракт.

Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК такі документи: копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України чи ID-картки, довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

У вересні 2023 року Кличко в ефірі радіо Армія FM розказав, що від початку повномасштабної агресії до лав ЗСУ вступили 100 000 киян. На початку грудня він сказав, що місто знайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю з 1 грудня.

7 лютого Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт про прискорення мобілізації, який передбачає зменшення призовного віку з 27 років до 25, можливість демобілізуватися після 36 місяців служби та створення електронного кабінету призовника.

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