Мобілізовані в Києві почали отримувати обіцяні 30 000 грн від мерії
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Міська влада Києва почала платити мобілізованим по 30 000 грн одноразової матеріальної допомоги, повідомила пресслужба Київдержадміністрації.

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Київська міська рада підтримала одноразову виплату ще на початку грудня 2023 року, але на втілення ініціативи у життя знадобилося цілих три місяці.

"Перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу від столиці на банківські рахунки", – повідомила КМДА у п'ятницю, 8 березня.

Виплата 30 000 грн у Києві є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

Гроші нараховують у безготівковій формі на зарплатний рахунок або "Картку киянина" автоматично – без участі мобілізованого. Для цього Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щомісяця надаватиме інформацію про мобілізованих та тих, хто підписав контракт.

Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК такі документи: копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України чи ID-картки, довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

Мобілізовані в Києві почали отримувати обіцяні 30 000 грн від мерії

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