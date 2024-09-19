Пораненим на війні киянам виплачуватимуть 45 000 грн
Київська міська рада проголосувала за виплату одноразової допомоги у 45 000 грн пораненим киянам, які захищали Україну, йдеться на сайті міськради.
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Наразі порядок виплат розробляється.
"Ця допомога буде доступна через Портал Захисників і Захисниць. Ми зробимо все, щоб подання заявки було максимально простим і тривало лише кілька хвилин", – повідомили у мерії.
- Кияни, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року, отримують від міста одноразову допомогу.