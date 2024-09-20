Долар подешевшав на 10 коп. Готівкові курси валют

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У п’ятницю, 20 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 10 коп. і складає 41,19 грн. Курс продажу опустився на 8 коп. — до 41,72 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,75 грн, максимальний – 41,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,6 грн, максимальний – 41,9 грн.

Середній курс євро збільшився на 2 коп. Курс купівлі євро становить 45,83 грн, курс продажу – 46,62 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 44,95 грн, максимальний – 46,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,45 грн, а максимальний – 46,8 грн.

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