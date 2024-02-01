Доллар подешевел на 31 копейку, евро – на 38. Курс валют НБУ
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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 февраля курс гривни по отношению к доллару вырос на 31 коп. и составляет 37,5627 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 38 коп. – 40,7067 грн/евро.


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