Доллар подешевел на 9 коп. Курсы валют по банкам

Евро также подешевел на 9 копеек

Фото: depositphotos.com

В пятницу, 23 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 9 коп. и составляет 41,03 грн. Курс продаж опустился на 7 коп. до 41,52 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,45 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 41,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8 коп. и составляет 45,48 грн. Курс продажи снизился на 9 коп. до 46,22 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,55 грн, максимальный – 45,8 грн. Для продажи минимальный курс – 46,05 грн, а максимальный – 46,5 грн.

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