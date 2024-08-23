Долар подешевшав на 9 коп. Курси валют по банках

Євро також подешевшав на 9 копійок

Фото: depositphotos.com

У п’ятницю, 23 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, впав на 9 коп. і складає 41,03 грн. Курс продажу опустився на 7 коп. до 41,52 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,45 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,4 грн, максимальний – 41,65 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 8 коп. і становить 45,48 грн. Курс продажу зменшився на 9 коп. до 46,22 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 44,55 грн, максимальний – 45,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,05 грн, а максимальний – 46,5 грн.

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