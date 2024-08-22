Україна наблизилася до митних правил ЄС: Рада схвалила зміни до Митного кодексу
Фото: пресслужба парламенту

Депутати Верховної Ради в цілому підтримали законопроєкт №10411 про імплементацію деяких положень Митного кодексу Євросоюзу в український Митний кодекс. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Законопроєкт наближає Україну до повного застосування митного законодавства Європейського Союзу та фактично завершує введення основної частини митного права ЄС (EU acquis) до законодавства України.

Наступними великими змінами у митному законодавстві України стане ухвалення нового Митного кодексу, який повністю ґрунтуватиметься на Митному кодексі ЄС.

Основні зміни, запропоновані законопроєктом:

  • запроваджується концепція митного представництва, аналогічна тій, що функціонує у країнах ЄС

  • підприємства, діяльність яких перебуває у сфері контролю митних органів протягом 18 місяців мають перейти на систему авторизацій, аналогічну до ЄС

  • запроваджується європейська модель типів митних складів та розширюється перелік дозволених на них операцій

  • розширюються можливості для авторизованих економічних операторів (АЕО) підтверджувати достатність свого фінансового стану

  • запроваджується європейський підхід до застосування митних режимів

  • приводиться у відповідність до регламентів ЄС положення Митного кодексу України про доставлення, пред'явлення товарів, а також їх зберігання під митним контролем 

  • скасовується необхідність виклику митника для здійснення переміщення товарів між об'єктами підприємства, які мають різні авторизації 

  • буде розвиватися постмитний контроль, який об'єднують із заходами митного аудиту 

  • удосконалюються положення щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності у разі переміщення товарів через митний кордон України.

    Крім того, для посилення антикорупційної компоненти у митних органах буде запроваджено:

    • оприлюднення на офіційному вебсайті Держмитниці знеособлених текстів рішень за наслідками розгляду скарг протягом трьох днів з дати їх ухвалення

    • право митних органів обмінюватись інформацією з митними органами іноземних держав.

    Більшість змін набудуть чинності за шість місяців після офіційної публікації Закону. За цей час Кабінет Міністрів і Міністерство фінансів мають затвердити усі необхідні підзаконні акти.

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