Доллар подорожал, а евро подешевел. Курсы валют в банках

В четверг, 16 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6 коп. и составляет 38,13 грн. Курс продаж повысился на 7 коп. – до 38,82 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38,5 грн. Для продажи минимальный курс – также 38,5 грн, максимальный – 39,1 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 25 коп. и достиг 40,02 грн. Средний курс продаж опустился на 20 коп. – до 41,02 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,5 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,5 грн, максимальный – 41,6 грн.

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Анна Ішутіна

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