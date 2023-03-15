UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Акции одного из крупнейших банков Швейцарии за день рухнули почти на 30%: причина

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 15:10
Акции одного из крупнейших банков Швейцарии за день рухнули почти на 30%: причина - Фото
Фото: EPA

Швейцарский Credit Suisse потерял более четверти своей рыночной капитализации в среду, после того как его крупнейший инвестор – Saudi National Bank – отказался вливать в банк дополнительные деньги, пишет Reuters.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Мы не можем [сделать этого], потому что наша доля превысила бы 10%. Это регуляторная проблема", – сказал глава саудовского банка Аммар Аль-Худайри. Сейчас его доля в Credit Suisse составляет 9,88% акций.

На этом фоне акции Credit Suisse в среду обвалились на 29%.

Акции одного из крупнейших банков Швейцарии за день рухнули почти на 30%: причина

Глава совета директоров банка Аксель Леманн заявил, что учреждение сохраняет сильный баланс и ему не понадобится помощь со стороны государства. Он отметил, что сравнивать проблемы Credit Suisse с ситуацией в обанкротившемся на прошлой неделе американском банке Silicon Valley Bank было бы неправильными, в том числе и потому, что банки регулируются по-разному.

"У нас высокие показатели достаточного количества капитала  и у нас сильный баланс", – цитирует Леманна агентство Bloomberg.

"Мы уже приняли лекарство", – сказал он, имея в виду опубликованный в октябре прошлого года план реорганизации бизнеса.

Гендиректор Credit Suisse Ульрих Кернер накануне призвал инвесторов проявить терпение и дать руководству банка возможность реализовать рассчитанный на три года план, который должен вернуть учреждение на прибыльный уровень.

  • Credit Suisse уже несколько лет преследуют проблемы в виде скандалов, судебных дел, утечек инсайдерской информации и клиентских данных, отставок топ-менеджеров.
  • Последние проблемы Credit Suisse связаны, в частности, и с большими потерями из-за неудачных инвестиций в обанкротившийся финтех-стартап Greensill и фонд Archegos.
  • В прошлом году банк получил рекордные убытки и был вынужден объявить о фундаментальной реструктуризации своего делового портфолио, в результате которой лишатся работы по меньшей мере 9000 сотрудников.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
банки Швейцария credit suisse
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 