Акции одного из крупнейших банков Швейцарии за день рухнули почти на 30%: причина

Швейцарский Credit Suisse потерял более четверти своей рыночной капитализации в среду, после того как его крупнейший инвестор – Saudi National Bank – отказался вливать в банк дополнительные деньги, пишет Reuters.

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"Мы не можем [сделать этого], потому что наша доля превысила бы 10%. Это регуляторная проблема", – сказал глава саудовского банка Аммар Аль-Худайри. Сейчас его доля в Credit Suisse составляет 9,88% акций.

На этом фоне акции Credit Suisse в среду обвалились на 29%.

Глава совета директоров банка Аксель Леманн заявил, что учреждение сохраняет сильный баланс и ему не понадобится помощь со стороны государства. Он отметил, что сравнивать проблемы Credit Suisse с ситуацией в обанкротившемся на прошлой неделе американском банке Silicon Valley Bank было бы неправильными, в том числе и потому, что банки регулируются по-разному.

"У нас высокие показатели достаточного количества капитала и у нас сильный баланс", – цитирует Леманна агентство Bloomberg.

"Мы уже приняли лекарство", – сказал он, имея в виду опубликованный в октябре прошлого года план реорганизации бизнеса.

Гендиректор Credit Suisse Ульрих Кернер накануне призвал инвесторов проявить терпение и дать руководству банка возможность реализовать рассчитанный на три года план, который должен вернуть учреждение на прибыльный уровень.

Credit Suisse уже несколько лет преследуют проблемы в виде скандалов, судебных дел, утечек инсайдерской информации и клиентских данных, отставок топ-менеджеров.

Последние проблемы Credit Suisse связаны, в частности, и с большими потерями из-за неудачных инвестиций в обанкротившийся финтех-стартап Greensill и фонд Archegos.

В прошлом году банк получил рекордные убытки и был вынужден объявить о фундаментальной реструктуризации своего делового портфолио, в результате которой лишатся работы по меньшей мере 9000 сотрудников.

Андрій Водяний

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