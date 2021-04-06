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Крупный банк получит $5 млрд убытка из-за краха американского фонда: что случилось

06.04.2021, 16:57
Крупный банк получит $5 млрд убытка из-за краха американского фонда: что случилось - Фото
Иллюстративное фото (Фото: pixabay.com)

Дефолт американского хедж-фонда Archegos Capital нанес ущерб в $4,7 млрд крупному швейцарскому банку Credit Suisse. Теперь банк ожидает получить убыток в $960 млн до налогообложения по итогам I квартала 2021-го, сообщает пресс-служба Credit Suisse. 

Банк также уволил руководителя своего инвестиционного банка и главу по управлению рисками и сократит выплату дивидендов. Скандал вокруг Archegos обошелся банкам в миллиарды долларов и обвалил на акции компаний, связанных с ним. 

Что это за фонд 

Archegos Capital владел акциями в крупных компаниях ViacomCBS, Discovery, Tencent Music и Baidu. Акции фонд покупал за деньги, которые брал в долг у Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, японского Nomura и упомянутого Credit Suisse, писал Reuters. Долг Archegos перед кредиторами в пять раз превышал ее капитал.

Руководитель Archegos Capital – Билл Хван. В 2012 году Хван признался в мошенничестве с акциями китайских банков и получил штраф в $44 млн. После этого некоторые банки запретили проводить операции с Хваном. В 2014 году Хвану запретили торговать в Гонконге.

С чего все началось

Когда в марте акции ViacomCBS снизились, то кредиторы потребовали от Archegos Capital внести залог. Archegos Capital не выполнила эти требования и объявила дефолт. В результате кредиторы начали принудительную ликвидацию его активов. 

За неделю Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs быстро распродали акции компаний, связанных с Archegos и избежали серьезных убытков. Объем продаж составлял $30 млрд, пишет WSJ.

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Распродажа обвалила акции ViacomCBS (-51%), Discovery (-45%), Tencent Music (34%) и Baidu (-38%). Тогда они суммарно потеряли около $33 млрд капитализации. К 6 апреля их акции все еще были гораздо ниже, чем до дефолта Archegos.

В убытке остались и банки, которые не сориентировались вовремя. В японском Nomura оценивают убыток от дефолта фонда в $2 млрд, в Credit Suisse – в $4,7 млрд. Эти банки слишком медленно принимали решение, считает Омкар Джоши, портфельный менеджер в Opal Capital Management. 

По данным JPMorgan, суммарно дефолт Archegos может стоить банкам $10 млрд.

  • В 2021 году акции сети игровых магазинов GameStop подорожали в 20 раз, а рыночная капитализация утроилась и составила $5 млрд. Детали – тут.

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Александр Мясищев
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фондовая биржа credit suisse акции компаний хедж-фонд archegos capital
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