Крупный банк получит $5 млрд убытка из-за краха американского фонда: что случилось

Дефолт американского хедж-фонда Archegos Capital нанес ущерб в $4,7 млрд крупному швейцарскому банку Credit Suisse. Теперь банк ожидает получить убыток в $960 млн до налогообложения по итогам I квартала 2021-го, сообщает пресс-служба Credit Suisse.

Банк также уволил руководителя своего инвестиционного банка и главу по управлению рисками и сократит выплату дивидендов. Скандал вокруг Archegos обошелся банкам в миллиарды долларов и обвалил на акции компаний, связанных с ним.

Что это за фонд

Archegos Capital владел акциями в крупных компаниях ViacomCBS, Discovery, Tencent Music и Baidu. Акции фонд покупал за деньги, которые брал в долг у Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, японского Nomura и упомянутого Credit Suisse, писал Reuters. Долг Archegos перед кредиторами в пять раз превышал ее капитал.

Руководитель Archegos Capital – Билл Хван. В 2012 году Хван признался в мошенничестве с акциями китайских банков и получил штраф в $44 млн. После этого некоторые банки запретили проводить операции с Хваном. В 2014 году Хвану запретили торговать в Гонконге.

С чего все началось

Когда в марте акции ViacomCBS снизились, то кредиторы потребовали от Archegos Capital внести залог. Archegos Capital не выполнила эти требования и объявила дефолт. В результате кредиторы начали принудительную ликвидацию его активов.

За неделю Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs быстро распродали акции компаний, связанных с Archegos и избежали серьезных убытков. Объем продаж составлял $30 млрд, пишет WSJ.

Распродажа обвалила акции ViacomCBS (-51%), Discovery (-45%), Tencent Music (34%) и Baidu (-38%). Тогда они суммарно потеряли около $33 млрд капитализации. К 6 апреля их акции все еще были гораздо ниже, чем до дефолта Archegos.

В убытке остались и банки, которые не сориентировались вовремя. В японском Nomura оценивают убыток от дефолта фонда в $2 млрд, в Credit Suisse – в $4,7 млрд. Эти банки слишком медленно принимали решение, считает Омкар Джоши, портфельный менеджер в Opal Capital Management.

По данным JPMorgan, суммарно дефолт Archegos может стоить банкам $10 млрд.

В 2021 году акции сети игровых магазинов GameStop подорожали в 20 раз, а рыночная капитализация утроилась и составила $5 млрд. Детали – тут.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.