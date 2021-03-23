Статус и эмоции. Британский регулятор рассказал, зачем молодые люди покупают Bitcoin

Молодые люди инвестируют в криптовалюту в поиске "острых ощущений". Об этом заявили в Управлении по финрегулированию и надзору Великобритании (FCA), сообщает Reuters.

"Исследование показало, что для многих инвесторов эмоции, удовольствие от инвестирования, а также статус, обусловленный чувством собственности в компаниях, были ключевыми причинами решений об инвестировании", – заявили в FCA.

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В FCA заявили, что в рискованные инвестиции чаще привлекают молодую группа потребителей. Как правило – это женщины-представители этнических меньшинств в возрасте до 40 лет, которые используют соцсети для получения новостей.

Для них вызов, конкуренция и новизна были более важны, чем классические причины инвестирования (желание заработать или отложить деньги), отмечают в регуляторе.

"Мы обеспокоены тем, что некоторых инвесторов соблазняют – часто посредством онлайн-рекламы или тактики стрессовых продаж – на покупку продуктов с повышенным риском, которые вряд ли им подойдут", – заявил Шелдон Миллс, исполнительный директор FCA по вопросам потребителей и конкуренции.

Отмечается, что большинство молодых инвесторов не в состоянии покрыть возможные большие убытки от инвестиций. Регуляторы ЕС и Великобритании уже выпустили несколько предупреждений о рисках потерять все свои деньги из-за инвестиций, в частности – в биткойн.

По состоянию на 15:16 по Киеву курс биткойна составлял $55 193 (-3,45%).

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Александр Мясищев

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