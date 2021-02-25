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Мемы и посты. В банке Barclays рассказали, что влияет на акции Tesla

25.02.2021, 14:22
Мемы и посты. В банке Barclays рассказали, что влияет на акции Tesla - Фото
Илон Маск (Фото: EPA)

Стоимость акций автопроизводителя Tesla может больше зависеть от упоминаний в соцсетях, чем от финансовых показателей компании. Об этом говорится в исследовании инвестиционного банка Barclays, сообщает Business Insider.

"Мы с болью узнали, что мемы в соцсетях могут иметь большее значение для акций Tesla, чем финансовые показатели, фундаментальные показатели или (осмелимся сказать) стоимость", – заявили стратеги Barclays Райан Прекло и Брайан Джонсон.

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В Barclays пришли к выводу, что динамика акций Tesla положительно коррелирует с количеством упоминаний о компании в публикациях на Reddit. Инвестбанкиры анализировали посты Reddit-сообщества Wall Street Bets. Ранее WSB участвовало в повышении стоимости акций компании GameStop.

"Рост на семь и больше сообщений сегодня – по сравнению с вчерашним днем – предсказывал завышенную доходность акций Tesla завтра", – заявили в Barclays.

Стратеги отметили, что существует статистически значимая взаимосвязь между доходностью акций и абсолютным количеством публикаций одним и двумя днями ранее. Также они установили связь между изменениями в количестве публикаций и динамикой акций в последующие дни.

"Тем не менее, весь анализ "выборочен". Ситуация была настолько динамичной, что существует слишком мало примеров, чтобы быть уверенным в стабильном процессе между публикациями WSB и доходностью акций Tesla. Прошлые результаты могут не предсказывать будущие даже больше, чем обычно", – подчеркнули в Barclays. 

  • 23 февраля рыночная стоимость Tesla обвалилась на 25% ($215 млрд) после покупки биткоинов на $1,5 млрд. Это было связано с резким падением стоимость криптовалюты.
  • По состоянию на 13:51 по Киеву 25 февраля стоимость акции Tesla  составляла $742,02 (+6,18%).

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Александр Мясищев
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Илон Маск tesla Barclays акции tesla Reddit wall street bets
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