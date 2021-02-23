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Tesla потеряла $215 млрд капитализации с момента инвестиции в биткоин

23.02.2021, 18:46
Tesla потеряла $215 млрд капитализации с момента инвестиции в биткоин - Фото
Фото: depositphotos.com

Рыночная стоимость автопроизводителя Tesla сократилась на 25% или на $215 млрд после покупки компанией 8 февраля биткоинов на $1,5 млрд. Об этом пишет Forbes. 

До инвестиции в криптовалюту капитализация Tesla составляла $815 млрд. На момент открытия биржевых торгов во вторник, 23 февраля, рыночная стоимость компании сократилась до $620 млрд. Это ниже уровня капитализации на момент вхождения Tesla в биржевой индекс S&P 500 в конце декабря 2020 года.

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По мнению американского издания, инвестиции Tesla в биткоин "привязали" цену акций компании к цене криптовалюты. Соответственно, когда в последние несколько дней стоимость биткоина резко сократилась – с рекордных $58 000 до $45 300 –  это негативно отразилось на цене акций Tesla.

Также падение цены криптовалюты и акций Tesla с начала текущей недели спровоцировал глава компании Илон Маск. В прошедшую субботу он написал в Twitter, что "стоимость биткоина завышена".

В начале биржевых торгов во вторник, цена акций Tesla опустилась до $619, но в последующие несколько часов вернулась к росту (до $703), подняв капитализацию компании до $673 млрд.

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Роман Брыль
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биткоин капитализация Tesla
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