Bitcoin поставил новый рекорд благодаря признанию от крупных инвесторов
20.02.2021, 11:42
Иллюстративное фото (Фото: pixabay.com)
Стоимость популярной криптовалюты Bitcoin поставила новый рекорд и достигла отметки в $56 620. Капитализация биткойна превысила $1 трлн, сообщает Reuters.
За неделю цена биткойна выросла на 18%. За 2021 год – на 92%. Рост криптовалюты обусловлен признанием, которое она получает от крупных инвесторов основных инвесторов и компаний, таких как Tesla, Mastercard и банк BNY Mellon.
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По состоянию на 11:36 по Киеву 20 февраля стоимость Bitcoin составляла $55 410 (+5,30%). Курс второй по величине криптовалюты Ethereum также поставил новый рекорд в $2040. За неделю цена Ethereum выросла на 12%.
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- 8 февраля 2021 года Tesla инвестировала $1,5 млрд в Bitcoin, из-за чего цена биткоина выросла на 13%, превысив $44 700.
- 11 февраля в старейшем банке США BNY Mellon анонсировали выход на рынок операций с криптовалютой. Это взвинтило стоимость биткойна до $48 316.
- 18 февраля курс биткойна уже превысил $52 000 после заявления компании MicroStrategy о планах инвестировать $600 млн в криптовалюту.
- По прогнозам аналитиков JPMorgan, в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь $146 000.
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