Bitcoin поставил новый рекорд благодаря признанию от крупных инвесторов

Стоимость популярной криптовалюты Bitcoin поставила новый рекорд и достигла отметки в $56 620. Капитализация биткойна превысила $1 трлн, сообщает Reuters.

За неделю цена биткойна выросла на 18%. За 2021 год – на 92%. Рост криптовалюты обусловлен признанием, которое она получает от крупных инвесторов основных инвесторов и компаний, таких как Tesla, Mastercard и банк BNY Mellon.

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По состоянию на 11:36 по Киеву 20 февраля стоимость Bitcoin составляла $55 410 (+5,30%). Курс второй по величине криптовалюты Ethereum также поставил новый рекорд в $2040. За неделю цена Ethereum выросла на 12%.

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Александр Мясищев

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