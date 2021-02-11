Старейший банк США выходит на рынок криптовалют, курс Bitcoin установил новый рекорд
Стоимость популярной криптовалюты Bitcoin 11 февраля впервые достигла $48 316. Об этом сообщает Reuters.
Росту криптовалюты способствовал анонс выхода на рынок операций с криптовалютой старейшего банка США Bank of NY Mellon.
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В банке заявили, что сформировали новое подразделение, чтобы помочь клиентам хранить, передавать и выпускать цифровые активы. Запустить новый сервис в банке планируют позже в этом году.
"Растущий спрос клиентов на цифровые активы, зрелость передовых решений и улучшение нормативной ясности предоставляют нам возможность расширить предложения услуг в этой области", – заявил Роман Регельман, гендиректор Bank of NY Mellon по обслуживанию активов и глава отдела цифровых технологий.
По состоянию на 19.55 по Киеву 11 февраля курс биткойна составлял $47 213 (+5,52%).
- 29 января биткойн подорожал на $5000 после того, как бизнесмен Илон Маск написал в Twitter "bitcoin".
- 1 февраля Маск снова спровоцировал рост курса Bitcoin. Он выразил свою поддержку криптовалюте в чате Clubhouse, который привлек тысячи слушателей.
- 8 февраля стало известно, что автопроизводитель Tesla инвестировал $1,5 млрд в биткоины. После этого стоимость криптовалюты взлетела до $44 700.
- 10 февраля сооснователь банка monobank Олег Гороховский спрогнозировал, что цена криптовалюты Bitcoin превысит $100 000.
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