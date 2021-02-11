Старейший банк США выходит на рынок криптовалют, курс Bitcoin установил новый рекорд

Стоимость популярной криптовалюты Bitcoin 11 февраля впервые достигла $48 316. Об этом сообщает Reuters.

Росту криптовалюты способствовал анонс выхода на рынок операций с криптовалютой старейшего банка США Bank of NY Mellon.

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В банке заявили, что сформировали новое подразделение, чтобы помочь клиентам хранить, передавать и выпускать цифровые активы. Запустить новый сервис в банке планируют позже в этом году.

"Растущий спрос клиентов на цифровые активы, зрелость передовых решений и улучшение нормативной ясности предоставляют нам возможность расширить предложения услуг в этой области", – заявил Роман Регельман, гендиректор Bank of NY Mellon по обслуживанию активов и глава отдела цифровых технологий.

По состоянию на 19.55 по Киеву 11 февраля курс биткойна составлял $47 213 (+5,52%).

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Александр Мясищев

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