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Биткойн немного лучше обычных денег – Илон Маск

19.02.2021, 10:33
Биткойн немного лучше обычных денег – Илон Маск - Фото
Илон Маск (Фото: EPA)

Владеть криптовалютой Bitcoin лишь немного лучше чем обычными деньгами, но небольшая разница делает биткойн более надежным активом. Об этом в Twitter сообщил гендиректор компании Tesla и владелец SpaceX Илон Маск.

"Я (не) инвестор, я – инженер. Однако когда фиатная валюта имеет отрицательный реальный интерес, только дурак не станет искать в другом месте. Биткойн почти так же хорош, как бумажные деньги. Ключевое слово – "почти", – написал Маск.

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Маск также выступил в защиту Tesla, которая недавно инвестировала $1,5 млрд в биткойн.

"Наличие некоторого количества биткойнов – которые являются менее глупой формой ликвидности, чем наличные деньги – достаточно авантюрно для компании S&P 500", – отметил бизнесмен.

По состоянию на 11.45 стоимость Bitcoin составляла $52 667 (+1,80%).

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Александр Мясищев
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Илон Маск биткойн Bitcoin tesla
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