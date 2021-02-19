Биткойн немного лучше обычных денег – Илон Маск

Владеть криптовалютой Bitcoin лишь немного лучше чем обычными деньгами, но небольшая разница делает биткойн более надежным активом. Об этом в Twitter сообщил гендиректор компании Tesla и владелец SpaceX Илон Маск.

"Я (не) инвестор, я – инженер. Однако когда фиатная валюта имеет отрицательный реальный интерес, только дурак не станет искать в другом месте. Биткойн почти так же хорош, как бумажные деньги. Ключевое слово – "почти", – написал Маск.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Маск также выступил в защиту Tesla, которая недавно инвестировала $1,5 млрд в биткойн.

"Наличие некоторого количества биткойнов – которые являются менее глупой формой ликвидности, чем наличные деньги – достаточно авантюрно для компании S&P 500", – отметил бизнесмен.

По состоянию на 11.45 стоимость Bitcoin составляла $52 667 (+1,80%).

8 февраля 2021 года Tesla инвестировала $1,5 млрд в Bitcoin, из-за чего цена биткоина выросла на 13%, превысив $44 700.

18 февраля курс биткойна уже превысил $52 000 после заявления компании MicroStrategy о планах инвестировать $600 млн в криптовалюту.

По прогнозам аналитиков JPMorgan, в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь $146 000.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.