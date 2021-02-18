Биткоин взял новую высоту. Что снова взвинтило курс криптовалюты
18.02.2021, 09:42
Биткоин (Фото: depositphotos.com)
Стоимость криптовалюты биткоин превысила $52 600, поднявшись в ночь на 18 февраля более чем на $2000. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
Рыночная капитализация самой популярной криптовалюты в мире превысила $970 млрд, общий суточный объем торгов достиг $66 млрд.
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Курс биткоина пошел вверх после того как компания MicroStrategy, которую называют "крупным корпоративным спонсором" Bitcoin, заявила о планах позаимствовать $600 млн на ее покупку.
По мнению аналитиков, сейчас стоимость Bitcoin связана с ажиотажным спросом со стороны инвесторов.
- 16 февраля Bitcoin впервые пробил отметку в $50 000. Криптовалюта начала дорожать после того, как Tesla объявила о покупке биткоинов. Подогрели интерес инвесторов также Visa, которая анонсировала выпуск собственной системы для покупки криптовалюта и Mastercard, которая планирует начать работать с несколькими криптовалютами уже в этом году.
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