Биткоин взял новую высоту. Что снова взвинтило курс криптовалюты

Стоимость криптовалюты биткоин превысила $52 600, поднявшись в ночь на 18 февраля более чем на $2000. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Рыночная капитализация самой популярной криптовалюты в мире превысила $970 млрд, общий суточный объем торгов достиг $66 млрд.

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Курс биткоина пошел вверх после того как компания MicroStrategy, которую называют "крупным корпоративным спонсором" Bitcoin, заявила о планах позаимствовать $600 млн на ее покупку.

По мнению аналитиков, сейчас стоимость Bitcoin связана с ажиотажным спросом со стороны инвесторов.

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Юрий Тарасовский

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